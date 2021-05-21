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توجيهات حكومية عراقية تتعلق بنقل "السجناء الخطرين"

21 - مايو - 2021
الشرطة العراقية

الشرطة العراقية

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كشف اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الجمعة، عن توجيهات لنقل “السجناء الخطرين” في محافظة الموصل لسجون محكمة.

وقال رسول، إن “السجون في الموصل تدار من قبل شرطة المحافظة ووزارة العدل، وأن هناك موقوفين في مراكز الشرطة والتسفيرات”.

وأضاف، أن “هناك توجيهات لنقل النزلاء إلى سجون المحكمة بشكل أكبر، كون قيادات الشرطة لديها سجون، لكن الأعداد كثيرة، وتم العمل بهذا الخصوص”.

وأشار رسول، إلى أن “هناك خطة موضوعة، حيث كان هناك استيعاب للسجناء الخطرين، والوضع الأمني في نينوى يسير بشكل جيد، وأن هناك أمنا واستقرارا، وأن القوات الأمنية تنفذ عمليات نوعية لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية”.

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