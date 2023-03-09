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توجيه اتهامات بالفساد لرئيس وزراء ماليزيا السابق

منذ 15 دقيقة
محيي الدين ياسين

محيي الدين ياسين

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قال عزام باكي رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية لرويترز إن رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين سيواجه اتهامات بالفساد غدا الجمعة.

ولم يذكر باكي المزيد من التفاصيل، لكنه قال إن الهيئة ستصدر بيانا في وقت لاحق اليوم الخميس.

ووصل محيي الدين، الذي تولى رئاسة الوزراء لمدة 17 شهرا في 2020 و2021، إلى مقر هيئة مكافحة الفساد صباح اليوم الخميس لاستجوابه.

وخضع محيي الدين وحزبه لتحقيقات فساد منذ خسارة انتخابات متقاربة النتائج في نوفمبر تشرين الثاني لصالح رئيس الوزراء أنور إبراهيم.

وكان أنور قد أمر في العام الماضي بمراجعة لمشروعات حكومية قيمتها مليارات الدولارات وافق عليها محيي الدين، تشمل برامج لمكافحة كوفيد-19، بدعوى نقص الإجراءات الملائمة.

وسبق أن نفى محيي الدين هذه الاتهامات ووصفها بأنها ثأر سياسي.

    المصدر :
  • رويترز

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