توجيه اتهامات جديدة لشقيق منفذ هجوم مانشستر الانتحاري بعد تعديه على حراس سجنه

وجهت السلطات البريطانية اليوم الأربعاء اتهامات بالشروع في القتل إلى رجل ساعد شقيقه في التخطيط لهجوم انتحاري في ختام حفل مغنية البوب الأمريكية أريانا جراندي في مدينة مانشستر بإنجلترا عام 2017، وذلك بعد تعديه على حراس السجن الذي يحتجز به.

وقالت الشرطة البريطانية إن السلطات وجهت اتهامات إلى هاشم عبيدي بارتكاب خمس جرائم بعد واقعة بسجن إتش.إم.بي فرانكلاند في أبريل نيسان الماضي أصيب فيها أربعة من الحراس. وهاشم هو الشقيق الأكبر لسلمان عبيدي الذي فجر نفسه في (مانشستر أرينا) بشمال إنجلترا مما أدى لمقتل 22 شخصا،

وتشمل الاتهامات ثلاث تهم بالشروع في القتل وواحدة باعتداء تسبب في أذى جسدي فعلي إضافة إلى تهمة حيازة سكين دون تصريح. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن في 18 سبتمبر أيلول.

وفي 2020، صدر حكم على هاشم يبقيه خلف القضبان 55 عاما على الأقل بعد إدانته بمساعدة شقيقه في التخطيط للهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 200 شخص. وكان من بين القتلى سبعة أطفال.

وقال الادعاء العام إن الأخوين، المولودين لأبوين ليبيين هاجرا إلى بريطانيا خلال حكم معمر القذافي، خططا للهجوم في منزلهما بجنوب مانشستر.