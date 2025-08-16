السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
توسك: على الغرب أن يظل متحدا خلال المرحلة الحاسمة في أوكرانيا

منذ 19 دقيقة
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك. رويترز

ال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم السبت “إن الغرب يجب أن يظل متحدا وهو يدخل لحظة حاسمة فيما يتعلق بمستقبل أوكرانيا وأمن الدول الأوروبية”.

جاءت تصريحاته بعد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا.

وكتب توسك على منصة إكس قائلا “لقد دخلت اللعبة المتعلقة بمستقبل أوكرانيا وأمن بولندا وأوروبا بأكملها مرحلة حاسمة”.

وأضاف “اليوم، بات واضحا أكثر أن روسيا لا تحترم سوى القوي، وقد أثبت بوتين مجددا أنه لاعب ماكر وشرس. لذلك، فإن الحفاظ على وحدة الغرب بأكمله أمر في غاية الأهمية”.

    المصدر :
  • رويترز

