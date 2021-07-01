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توصيات من "الصحة العالمية" لتقليل انتشار "العفن الأسود"

1 - يوليو - 2021
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

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ذكرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، أن بعض الإصابات الفطرية لدى مرضى كورونا في الهند، قد تكون مرتبطة بالخمائر وبعضها الآخر بالعفن.

نوهت بأن العفن بدوره، يمكن أن يتسبب بظهور عدوى mucormycosis (الفطريات السوداء)، و aspergillosis (داء الرشاشيات الناجم عن نوع آخر من الفطريات).

أضافت فوينوفيتش: “توجد هذه الخمائر والعفن عادة في الوسط المحيط بالإنسان، لكنها تصيب فقط الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل المصابين بالسكري وبأمراض مزمنة أخرى، وكذلك السرطان، والأشخاص الذين تلقوا أدوية معينة لفترات طويلة”، ونوهت بأن كوفيد-19 يضعف المناعة.

وشددت فوينوفيتش على أن منظمة الصحة العالمية، تنصح بتقليص وإلى أدنى حد الاستخدام غير المتناسب للكورتيكوستيرويدات والمضادات الحيوية عند معالجة الحالات الخفيفة والمتوسطة من مرض كوفيد، وأشارت إلى أن الكورتيكوستيرويدات، تساعد فعلا في إنقاذ حياة المصابين في الحالات الصعبة للمرض، ولكن استخدامها على نطاق واسع يمكن أن يسبب التهابات فطرية، وذلك بحسب “نوفوستي”.

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