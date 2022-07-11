توصية أوروبية بمنح الأشخاص فوق 60 عاما جرعة معززة ضد كورونا

أوصت الهيئات الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بإعطاء جرعة معززة ثانية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما وكذلك الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة وسط زيادة جديدة في الإصابات وحالات دخول المستشفيات في جميع أنحاء أوروبا.

وبينما تستمر لقاحات فيروس كورونا الحالية في توفير حماية جيدة من الأعراض الخطيرة والوفيات، فإن فعالية اللقاحات نفسها تضعف أمام تطور الفيروس.

وأوصت الهيئات الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي منذ أبريل نيسان بمنح جرعة معززة ثانية فقط لمن هم أكبر من 80 عاما بجانب الأشخاص المعرضين لمشاكل صحية خطيرة.

ومن المتوقع أن تسهل التوصية الجديدة عملية إصدار القرارات على مستوى البلدان الأوروبية فيما يتعلق بتسريع حملات التطعيم بعدما تباطأت وتيرتها تدريجيا في الأشهر الأخيرة حتى توقفت تقريبا.

وتجري الشركات المصنعة للقاحات مثل مودرنا والشريكتين فايزر وبايوتيك اختبارات على لقاحات معدلة للتصدي للمتغير الفرعيين بي.إيه.4 وبي.إيه.5 من المتحور أوميكرون.

وتتوقع وكالة الأدوية الأوروبية، التي تعمل بالفعل على مراجعة لقاحين معدلين حاليا، أن تتم الموافقة على أول لقاح من الجيل التالي بحلول سبتمبر أيلول