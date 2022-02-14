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توصيف مباشر من موسكو: علاقاتنا مع واشنطن وصلت إلى «الحضيض»

منذ ساعتين
آخر تحديث: 14 - فبراير - 2022 12:26 مساءً
الكرملين

الكرملين

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بعد أيام على اتصال مطوّل بين الرئيسين الأميركي والروسي، وصف الكرملين يوم الاثنين، العلاقات بين موسكو وواشنطن بأنها قد وصلت إلى “الحضيض”، رغم تزايد الحوار الثنائي بين البلدين مؤخرا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن هناك قنوات محددة للحوار، ومن بين الإيجابيات التواصل بين الرئيس فلاديمير بوتن ونظيره الأميركي جو بايدن، حيث تحدثا عبر الهاتف يوم السبت، لكن لاتزال العلاقات في جوانب أخرى يشوبها التوتر.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيسكوف قوله في مقابلة “زعيما البلدين على تواصل، وهناك حوار على جبهات أخرى. هذا تطور إيجابي لأنك تعلم أنه قبل عامين فقط لم يكن هناك حوار، ولم تكن هناك مثل هذه الاتصالات على الإطلاق”.

وأضاف: “لكن بالنسبة لبقية الجوانب، للأسف لا يمكن الحديث سوى عن سلبيات فقط في العلاقات الثنائية. وصلنا إلى مستوى متدن للغاية. إنها في الواقع في الحضيض”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وقالت الولايات المتحدة أمس الأحد إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت، في حين تنفي موسكو مرارا وجود أي نية لغزو جارتها واتهمت الغرب بالتصرف “بهستيريا”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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