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توضيح أوكراني لموقف زيلينسكي من الانضمام للناتو

منذ 19 دقيقة
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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بعد الجدل الذي أثاره كلام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال الساعات الماضية بقوله، إن بلاده لم تعد ترغب بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، أوضحت مستشارته يفغينيا كرافشوك، أن التصريحات فهمت بشكل خاطئ.

وأشارت في اتصال مع العربية، اليوم الأربعاء، إلى أن زيلينسكي قال إن بلاده غير جاهزة أو مؤهلة الآن للانضمام. كما أردفت “ما زلنا نرغب في الانضمام للحلف بالمستقبل”.

وفي سياق آخر، شددت على أن “روسيا غير قادرة على السيطرة على المدن الكبرى على الرغم من مرور أسبوعين على غزوها”، وفق تعبيرها.

أما في ما يتعلق بالتطورات الميدانية على الأرض، في مواجهة القوات الروسية، فشددت على أن كييف قلعة صامدة ولن تسقط، معتبرة أن الروس يواجهون كافة الشعب الأوكراني وليس فقط القوات المسلحة.

وأضافت أن كييف تسعى في هذه المرحلة للحصول على الأسلحة لمواصلة القتال.

مساعدة الرئيس الأوكراني

مساعدة الرئيس الأوكراني

كذلك، تطرقت إلى احتمال أن تنشر موسكو بعض الفيديوهات المفبركة لزيلينسكي مستسلما، مشددة على أن هذا لن يحصل أبدا، وأن الرئيس الأوكراني سيدافع كما بقية الأوكرانيين عن البلاد حتى آخر رمق.

وردا على سؤال حول احتمال أن تكون هناك حكومة تعمل في المنفى، في حال سقطت العاصمة، أكدت مجددا أن “هذا لا يمكن تخيله، وأن البلاد بمواطنيها صامدة”.

أما عن المنشآت النووية في البلاد، فحذرت من تعرض الروس لها لاسيما في تشيرنوبل وزابوريجيا، معتبرة أن مثل تلك التصرفات تهدد أوروبا برمتها.

    المصدر :
  • العربية

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