توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة جنوبي سوريا!

آليات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع سوري

توغلت دورية عسكرية إسرائيلية من عدة آليات اليوم السبت في قرية رويحينة بريف القنيطرة جنوبي سوريا، وفق ما أكده مصدر للجزيرة.

وقالت شبكة “درعا 24” الإخبارية إن 5 آليا عسكرية إسرائيلية توغلت أيضا في قرية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، مشيرة إلى توغل تزامن مع ذلك في بلدة كودنا حيث فتش جيش الاحتلال منازل سوريين.

وأضافت الشبكة المحلية أن 10 سيارات دفع رباعي محملة بالجنود الإسرائيليين أقامت حاجزا قرب خط وقف إطلاق النار مع الجولان السوري المحتل عند سرية يقال لها “السوس”.

وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا قرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي.

وأمس الجمعة، استهدف الجيش الإسرائيلي بطائرة مسيّرة مقرا للأمن الداخلي في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

ومنذ 7 أشهر يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ السوري، وهو أبعد نقطة عن حدود إسرائيل.

كما يحتل شريطا أمنيا بعرض 15 كيلومترا في بعض المناطق جنوبي سوريا، ويسيطر على أكثر من 40 ألف سوري داخل المنطقة العازلة السورية المحتلة.

ومنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل أراضي سوريا وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.