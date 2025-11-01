السبت 10 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
توغل إسرائيلي جديد يثير التوتر في ريف القنيطرة الشمالي

منذ 33 دقيقة
قوات إسرائيلية توغلت اليوم السبت في محيط قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” بأن قوات من الجيش الإسرائيلي توغلت، صباح اليوم السبت، في محيط قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، قرب الحدود مع الجولان المحتل.

وذكرت الوكالة أن الدورية الإسرائيلية ضمت 12 عربة عسكرية، من بينها ناقلات جند وسيارات “هايلوكس” وجيب، وانطلقت من منطقة الحميدية باتجاه التل الأحمر في المنطقة ذاتها.

وتعد هذه العملية امتداداً لسلسلة من التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، والتي تصاعدت منذ نهاية عام 2024 عقب انهيار نظام بشار الأسد.

وأدانت دمشق التوغلات الإسرائيلية المتكررة، ووصفتها بأنها انتهاك واضح للسيادة السورية واتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف هذه الانتهاكات.

وخلال الأشهر الأخيرة، كثّف الجيش الإسرائيلي نشاطه في الجهة السورية من المنطقة العازلة، ونفذ عمليات دهم وتفتيش، كما أقام نحو 19 نقطة عسكرية جديدة في محافظات دمشق ودرعا والقنيطرة، معظمها في مواقع استراتيجية تتيح له مراقبة الطرق والتلال الحيوية في الجنوب السوري.

