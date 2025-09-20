السبت 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 20 سبتمبر 2025 |
توغل إسرائيلي في الصمدانية بريف القنيطرة وحاجز تفتيش عند المدخل الغربي للبلدة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2025 3:19 مساءً
مركبات عسكرية إسرائيلية تتجول بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، 15 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز

توغلت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي، صباح السبت، في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط، في جنوب سوريا، وأقامت حاجزاً مؤقتاً فيها.

وأفاد “تلفزيون سوريا” بأن “دورية تابعة لجيش الاحتلال نصبت الحاجز عند المدخل الغربي للبلدة بشكل مفاجئ، وأوقف الجنود عدداً من السيارات المدنية وطلبوا من الركاب إبراز بطاقاتهم الشخصية”.

وأكد أن جنودا إسرائيليين فتشوا المارة بدقة، دون تُسجَّيل أي حالات اعتقال، مشيرا إلى أنه “خلال الأربع والعشرين ساعة الفائتة، توغلت القوات الإسرائيلية في عدة مناطق بريفي درعا والقنيطرة ثم انسحبت منها لاحقاً”.

وتشن إسرائيل ، منذ سقوط نظام بشار الأسد، عمليات توغّل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة، ثم انتقلت لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة الدول.

