توغل مسيرات فوق مطار ميونيخ يثير مطالب بمنح الشرطة صلاحيات إسقاطها

مطار ميونيخ، ألمانيا،صباح 3 أكتوبر 2025، بعد إغلاقه طوال الليل بسبب مشاهدة طائرات مسيرة أجبرت على إلغاء أو تحويل مسار عشرات الرحلات الجوية عشية عطلة وطنية. رويترز

تسبب رصد طائرات مسيرة خلال الليل فوق مطار ميونيخ بألمانيا في إلغاء وتحويل مسار عشرات الرحلات الجوية عشية عطلة وطنية،مما أدى لاضطراب سفر ثلاثة آلاف فرد ودفع المسؤولين إلى التعهد باتخاذ إجراءات جديدة صارمة تسمح بإسقاط الطائرات المسيرة.

والواقعة هي الأحدث في سلسلة من الحوادث المماثلة التي هزت قطاع الطيران في أوروبا، مما أثار مخاوف بشأن هجمات متعددة الأساليب تنفذها جهات مجهولة على حلفاء أوكرانيا الأوروبيين، ربما بإيعاز من روسيا. ونفى الكرملين تورطه في هذه الحوادث.

وقال مطار ميونيخ إن طائرات مسيرة جرى رصدها مساء أمس الخميس أجبرت مسؤولي مراقبة الحركة الجوية على تعليق العمليات، مما أدى إلى إلغاء 17 رحلة جوية واضطراب حركة سفر ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص. وذكر المطار أنه حول 15 رحلة قادمة إلى وجهات أخرى في المنطقة.

وكتب ماركوس سودر، رئيس وزراء بافاريا، وعاصمتها ميونيخ، على منصات التواصل الاجتماعي “لا بد من منح الشرطة صلاحية إسقاط الطائرات المسيرة”، ووعد بإصدار تشريع طوارئ على مستوى الولاية يسمح بذلك.

وأضاف “ينبغي أن نفرض سيادتنا على مجالنا الجوي”.

وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة بيلد إن الطائرات المسيرة رُصدت في وقت متأخر من مساء أمس فوق المطار. وأضاف أنه بسبب الظلام، لم يتسن تحديد حجم ونوع المسيرات. ولم ترد الشرطة بعد على طلبات رويترز للتعليق.

والاضطراب في عمليات مطار ميونيخ هو الأحدث في حركة الطيران الأوروبي بعد أن تسبب رصد طائرات مسيرة في إغلاق مطارات في الدنمرك والنرويج مؤقتا الأسبوع الماضي،مما دفع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة كوبنهاجن إلى دعم خطط لتعزيز دفاعات التكتل من خلال اتخاذ إجراءات للتصدي للطائرات المسيرة.

وفي بروكسل، أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية أنها فتحت تحقيقا في تحليق عدة طائرات مسيرة فوق قاعدة إلسنبورن العسكرية على الحدود مع ألمانيا خلال الليل.

ويقول جهاز المخابرات الدنماركي إن روسيا تشن حربا متعددة الأساليب على الغرب.

ويخطط وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت بالفعل لإصدار تشريع يسمح بمشاركة القوات المسلحة في إسقاط الطائرات المسيرة، وقال إنه سيطرح مسألة التصدي للطائرات المسيرة في ضوء اجتماع لوزراء داخلية دول أوروبية غدا السبت، والذي كان من المقرر أن يتناول قضية الهجرة.

وقال للصحفيين “يتعين علينا ضمان تطوير تكنولوجيا لصد الطائرات المسيرة بشكل كبير في أوروبا بالتعاون مع شركاء من بينهم إسرائيل وأوكرانيا”. وأضاف أن التشريع المقرر إقراره في البرلمان الأسبوع المقبل سيسمح للشرطة بطلب المساعدة من القوات المسلحة في إسقاط الطائرات المسيرة.

ويوافق اليوم الجمعة يوم إعادة توحيد ألمانيا، وهو عطلة رسمية.