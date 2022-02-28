توفير “حياة كريمة”.. مصر تنفق المليارات على مشاريع تنموية

في اطار تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، تتابع السلطات المصرية اطلاق مشاريع من شأنها ان تساهم في توفير “حياة كريمة” للسكان.

وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية أن القاهرة أنفقت أكثر من 6 تريليونات جنيه على المشروعات خلال 7 سنوات.

وقالت هالة السعيد، خلال فاعليات إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية، إن أكثر من 50 مليار دولار أنفقت على مشروع “حياة كريمة” في 3 سنوات، مشيرة إلى انخفاض معدلات التسرب من التعليم، بحسب موقع “مصراوي”.

وأشارت خلال الحدث الذي نظم اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، إلى أن عدد سكان مصر يتزايد بمقدار 2.5 مليون شخص كل عام، لافتة الى ان مصر ستواجه طفرة سكانية أخرى محتملة في الفترة من 2032 إلى 2040 لأن عدد المقبلين على الزواج في هذه الفترة شريحة كبيرة.

بدوره، كشف وزير المالية محمد معيط قبل أيام، أن مصر سجلت معدل نمو هو الأعلى منذ 20 عاما، مشيرا إلى بلوغه 9% خلال الفترة بين تموز وكانون الأول من العام الماضي.

وكشف موقع “اليوم السابع” أن مبادرة “حياة كريمة” بدأت في بداية 2019، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء في المبادرة، لتوفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، في كل المجالات الخدمية مثل الصحة، والتعليم والسكن..

وبلغت الاعتمادات الكلية للمرحلة الأولى لها حوالي 20 مليار جنيه لعدد (375 قرية)، يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مواطن، وتستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالي عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، ويغطي العام الأول 51 مركز بإجمالي عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد.