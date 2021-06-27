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توفي بعد دقائق من تلقيه لقاح أسترازينيكا في الأردن

27 - يونيو - 2021
العاصمة الأردنية عمان

العاصمة الأردنية عمان

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توفي رجل في الأردن يبلغ من العمر 66 عاما بعد 10 دقائق من تلقيه الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، في مركز تطعيم الجامعة الأردنية في العاصمة عمان.

وأشارت وزارة الصحة الأردنية ،اليوم الأحد، في بيان صادر عنها، إلى أنه في الوقت الحالي ”لا يمكن تحديد السبب المباشر للوفاة، أو أي ربط بين الوفاة وتلقي المواطن المطعوم المضاد لفيروس كورونا المستجد“.

وقالت الوزارة ”المتوفى حصل على الجرعة الأولى من مطعوم أسترازينيكا بتاريخ 4/4/2021، وتوفي اليوم بعد نحو عشر دقائق من تلقيه الجرعة الثانية، إذ كان يعاني أمراضا مزمنة“.

وأضافت الوزارة ”أجريت جميع التداخلات والإسعافات الأولية لإنقاذ حياة المتوفى، ولكن لم تتم الاستجابة، وتوفي في مستشفى الجامعة الأردنية.. في الوقت الحالي لا يمكن تحديد السبب المباشر للوفاة، أو أي ربط بينها وبين المطعوم“.

وأوضحت الوزارة، أن الجهات المختصة ”تدرس حاليا أسباب الوفاة، بالرجوع إلى الملف الطبي للمتوفى، وستقوم بالإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بالواقعة، حال اكتمال المعلومات“.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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