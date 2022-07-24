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توقعات إسرائيلية باتخاذ خطوة سياسية أمام روسيا الأيام المقبلة

منذ 4 دقائق
علما إسرائيل وروسيا

علما إسرائيل وروسيا

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قالت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية، مساء اليوم الأحد 24 يوليو 2022، إن في إسرائيل يميلون إلى التلويح بخطوة سياسية أمام روسيا كـ “بطاقة ثمن” في الأيام المقبلة.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه سيتم استخدام الخطوة السياسية، في حال نفذت موسكو التهديد بإغلاق أنشطة الوكالة اليهودية لديها.

وأضافت: “هذه خطوات دبلوماسية جادة على مستوى العلاقات، بل ويجري التفكير في تغيير السياسة الإسرائيلية تجاه أوكرانيا”.

وكانت وزارة العدل الروسية قد بعثت رسالة إلى مقر الوكالة اليهودية في موسكو، بداية الشهر الحالي، قالت فيها إن الوكالة تجمع وتحتفظ وتنقل معطيات حول مواطنين روس بصورة مخالفة للقانون، ولذلك يجب إغلاقها.

وذكر موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني أن هذه معطيات تتعلق بمواطنين روس مرشحين للهجرة إلى إسرائيل. والوكالة اليهودية هي أكبر مؤسسة إسرائيلية تنشط في مجال تشجيع اليهود على الهجرة إلى إسرائيل.

واتّخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مساء الخميس الماضي، إجراءً بعد إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية في روسيا.

ووفق يبان صادر عن مكتب “لابيد، فقد أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي تقييما للوضع وتقرر إرسال وفد مشترك من مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة القضاء ووزارة الهجرة هذا الأسبوع، لضمان استمرار عمل الوكالة اليهودية في روسيا.

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