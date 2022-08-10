توقعات بأن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة في سبتمبر

قلص المتعاملون رهاناتهم على زيادة ثالثة لأسعار الفائدة الأمريكية قدرها 75 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر أيلول بعد بيانات نشرت اليوم الأربعاء أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة تباطأ الشهر الماضي.

وأظهر تقرير من وزارة العمل الأمريكية أن أسعار المستهلكين لم ترتفع على الإطلاق في يوليو تموز مقارنة مع يونيو حزيران، مما يشير إلى أبطأ تضخم شهري في أكثر من عامين مع هبوط أسعار الوقود.

ويتوقع المتعامون الآن أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر القادم، وليس الخمسة وسبعين نقطة أساس التي كانوا قد توقعوها قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين.

والنطاق الحالي الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هو الآن بين 2.25 بالمئة و2.50 بالمئة.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في أواخر شهر يوليو الماضي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الثانية على التوالي.

في ختام اجتماع صنع السياسة النقدية لشهر يوليو/ تموز، وافق أعضاء البنك المركزي الأمريكي الأربعاء مرة أخرى على رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في خطوة قوية لمعالجة التضخم الحاد.

يؤكد الإجراء غير المسبوق إلى أي مدى يرغب الاحتياطي الفيدرالي في دفع الاقتصاد للتخفيف من ارتفاع التكاليف للأمريكيين وسط أعلى زيادات في الأسعار منذ الثمانينيات.