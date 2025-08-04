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توقعات بأن يزور المبعوث الأمريكي روسيا يوم الأربعاء

منذ ساعتين
آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2025 3:24 مساءً
المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. رويترز

المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. رويترز

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ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن مصادر روسية وأمريكية أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور روسيا يوم الأربعاء.

وحدد ترامب يوم الجمعة موعداً نهائياً لروسيا للقبول بإنهاء الحرب في أوكرانيا وإلا فإنها ستواجه عقوبات جديدة.

وأعلن ترامب اليوم ، أن ويتكوف سيصل إلى روسيا في السادس أو السابع من أغسطس الجاري.

وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته من بيدمنستر (ولاية نيوجيرسي) متوجها إلى واشنطن أن ويتكوف “يركز على الحدود، أقصد [قطاع] غزة، وإيصال الغذاء للناس”.

وأضاف: “أعتقد أنه قد يذهب إلى روسيا الأسبوع المقبل، يوم الأربعاء أو الخميس. إنهم يريدون رؤيته، لقد طلبوا مقابلته سنرى ما سيحدث”.

وكان المبعوث الأمريكي الدائم لدى “الناتو” ماثيو ويتكر قد صرح بأن المبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع، وآمل أن يحقق تقدما” بتسوية الصراع في أوكرانيا.

وقال ويتكر في مقابلة مع قناة WHO 13 الإخبارية: “أعلم أن ستيف ويتكوف، سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع وآمل أن يحقق تقدما”.

    المصدر :
  • رويترز

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