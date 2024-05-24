توقعات بأن يطلب بايدن من السيسي استئناف توصيل المساعدات إلى غزة

قال شخص مطلع لرويترز إن من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة.

وذكر صحفي في موقع أكسيوس في منشور على منصة “إكس” أن من المتوقع أن يطلب بايدن من مصر استئناف توصيل شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم.

معارك طاحنة في جباليا

فيما تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية معارك طاحنة مع قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة حيث أعلنت عن استهداف 6 دبابات، والإيقاع بقوة إسرائيلية في كمينين منفصلين. في المقابل، استشهد وجرح عشرات المواطنين في قصف إسرائيلي على شمال ووسط وجنوب غزة.

فمن ناحيتها، قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها استهدفوا في شارع العجارمة بمعسكر جباليا شمالي القطاع 3 دبابات إسرائيلية من نوع “ميركافا 4″ بقذائف “الياسين 105”.

كما قالت الكتائب إنها استهدفت 3 دبابات أخرى شمال شرقي مدينة رفح بقذائف “الياسين 105″ و”عبوات شواظ”.

وذكرت كذلك أن مقاتليها استدرجوا قوة خاصة بجيش الاحتلال إلى عين نفق بمخيم جباليا، واشتبكوا معها من النقطة صفر، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وأعلنت كتائب القسام تفجير فتحة نفق، فُخخت مسبقا، في قوة إسرائيلية راجلة في بيت حانون شمالي القطاع، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

انتشال جثث أسرى

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي انتشال جثث 3 أسرى كانوا محتجزين في قطاع غزة وهم الإسرائيليان حنان يفلونكا وميشيل نيسنباوم والسائح أورين هرناندز الذي يحمل الجنسية المكسيكية.

وقال جيش الاحتلال إن الفرقة 98 تواصل عملياتها في جباليا، واستهدفت بنى تحتية وصفها بالإرهابية، وقضت على عشرات المقاتلين وعثرت على كميات من الأسلحة، حسب تعبيره.

كما أشار إلى أن عملياته العسكرية في منطقة رفح تضمنت دهم مواقع للأسلحة والبنى التحتية التابعة لحركة حماس وتدمير عدة فتحات أنفاق، حسب زعمه.