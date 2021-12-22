توقعات بارتفاع إصابات "أوميكرون" في فرنسا

حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران من أن استمرار تفشي متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا في أراضي البلاد سيؤدي إلى زيادة حادة في مؤشر الإصابات بالعدوى.

وأكد فيران لتلفزيون BFMTV اليوم الأربعاء أن الإصابات بـ”أوميكرون” تشكل حاليا 20 بالمائة من إجمالي عدد حالات كورونا الجديدة في فرنسا ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى ثلث إجمالي عدد الإصابات بعد يومين.

وأشار الوزير إلى أن المتحور الجديد من المتوقع أن يصبح سلالة سائدة في فرنسا خلال فترة ما بين عيد الميلاد ورأس السنة، محذرا من أن معدل الإصابات اليومية بالعدوى في البلاد قد يتخطى عتبة الـ100 ألف.

واستبعد فيران فرض قيود اجتماعية جديدة في هذه المرحلة، مؤكدا أن الحكومة تعول على التطعيم في جهودها الرامية إلى كبح جماح المتحور الجديد.

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، الثلاثاء، إن أكثر من واحدة من كل ثلاث إصابات بكورونا “مرتبطة بمتحورة أوميكرون” في باريس، في ضوء الفحوصات التي أجريت.

وذكر أتال أن نسبة الإصابات بأوميكرون “كانت تمثل 10% في نهاية الأسبوع لكن قد نكون تجاوزنا ذلك اليوم وربما بفارق كبير في مناطق معينة لا سيما في إيل دو فرانس وخصوصا باريس”.

وتابع أن معدل الإصابات بكوفيد- 19 سجل “رقما قياسيا مرة أخرى” في فرنسا وبلغ 537 حالة لكل مئة ألف نسمة.

وكانت الحكومة تخطط للمصادقة على مشروع قانون بشأن الشهادة الصحية في الخامس من يناير من أجل “اعتمادها النهائي قبل نهاية يناير “.

لكن “الاجتماع الاستثنائي للمجلس سيعقد الإثنين المقبل، حيث سيتم تقديم مشروع القانون”، حسب المتحدث الرسمي.