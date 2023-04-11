الثلاثاء 20 رمضان 1444 ﻫ - 11 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقعات بارتفاع إنتاج الخام الأمريكي في عام 2023

منذ 35 دقيقة
مخزونات النفط الأمريكية

مخزونات النفط الأمريكية

A A A
طباعة المقال

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير آفاق الطاقة في الأجل القصير اليوم الثلاثاء إن إنتاج الخام الأمريكي سيرتفع في عام 2023، في حين سيزداد الطلب زيادة طفيفة.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة زيادة إنتاج النفط الخام بنسبة 5.5 بالمئة إلى 12.54 مليون برميل يوميا في عام 2023 وبنسبة 1.7 بالمئة إلى 12.75 مليون برميل يوميا في عام 2024.

كما توقعت أن يزيد استهلاك البترول وأنواع الوقود السائل الأخرى بنسبة 0.5 بالمئة إلى 20.4 مليون برميل يوميا في عام 2023 وأن يرتفع بنسبة 1.6 بالمئة إلى 20.7 مليون برميل يوميا في عام 2024.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ديميترو كوليبا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزير خارجية أوكرانيا: بلينكن أكد الدعم الأمريكي "الحازم"
تجدد الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا
مقتل جنود في تبادل للنيران بين أرمينيا وأذربيجان
اقتحام الأقصى- الأقصى
نتنياهو يُقرر وقف اقتحامات المستوطنين للأقصى.. وبن غفير يعلّق

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل
معلومات هامة عن القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا.. ما علاقة ماهر الأسد؟
نانسي عجرم وعائلتها
بالصوَر: نانسي عجرم تحتفل بالفصح مع عائلتها.. وبناتها حديث الجمهور
ندى ظلام وزوجها
وصلنا للنهاية.. وفاة محاربة السرطان "ندى الظلام" بعد صراع مع المرض