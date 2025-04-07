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توقعات بارتفاع مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي

منذ ساعتين
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2025 12:22 صباحًا
النفط الخام الأمريكي

النفط الخام الأمريكي

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أظهر استطلاع لرويترز نشرت نتائجه اليوم الاثنين أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة من المرجح أنها صعدت خلال الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين.

وقدر خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام ارتفعت بنحو 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل نيسان.

وأجري الاستطلاع قبل إصدار تقرير معهد البترول الأمريكي غدا الثلاثاء في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش وبيانات إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية بعد غد الأربعاء في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

وقدر المحللون أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل ووقود التدفئة ارتفعت بنحو 100 ألف برميل الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين بنحو 2.1 مليون برميل.

وخلص الاستطلاع إلى أن معدلات تشغيل المصافي ارتفعت 0.4 بالمئة عن 86 بالمئة المسلجة في الأسبوع السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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