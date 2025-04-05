توقعات باستقرار سياسة إنتاج النفط رغم تراجع الأسعار العالمية

قال مندوبان لرويترز إنه من المتوقع ألا يسفر اجتماع كبار وزراء أوبك+ اليوم السبت عن تغييرات جديدة في سياسة إنتاج النفط، بعدما ساهم قرار المجموعة المفاجئ الأسبوع الماضي زيادة الإنتاج بشكل أكبر في هبوط الأسعار إلى المستويات المتدنية المسجلة خلال جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يعقد عدد من وزراء أوبك+، المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعا للجنة المراقبة الوزارية المشتركة عبر الإنترنت في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

وتجتمع اللجنة، التي تضم وزراء النفط من السعودية وروسيا وغيرهما من كبار المنتجين، عادة كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة.

وقال مصدران اليوم السبت إنه من غير المتوقع صدور قرارات جديدة خلال الاجتماع.