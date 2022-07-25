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توقعات بتراجع عدد السكان في الصين قبل عام 2025

منذ 30 دقيقة
علم الصين

علم الصين

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من المتوقع أن يبدأ عدد سكان أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بالتراجع بصورة جوهرية بعد أقل من 3 سنوات وفقا لمسؤول صيني كبير.

فقد نقلت صحيفة “غلوبال تايمز”، المدعومة من الحكومة الصينية، عن مسؤول صحي كبير قوله إن عدد سكان الصين تباطأ بشكل كبير ومن المتوقع أن يبدأ في التراجع قبل عام 2025.

وأظهرت بيانات المواليد، التي نشرت في ساعة متأخرة من نهار الأحد، أن عدد المواليد الجدد في العام 2021 كان الأدنى منذ عشرات السنين في عدة أقاليم.

وقالت الصحيفة الصينية الناطقة بالإنجليزية إن عدد المواليد في إقليم هونان بوسط البلاد انخفض إلى أقل من 500 ألف لأول مرة منذ ما يقرب من 60 عاما.

وأضافت أن إقليم غوانغدونغ بجنوب الصين هو الوحيد الذي شهد أكثر من مليون مولود جديد، وفقا لما نقلته رويترز.

وتكافح الصين لوقف الانكماش السريع في النمو السكاني الطبيعي مع اختيار شبان كثيرين عدم إنجاب أطفال بسبب عوامل تشمل التكلفة المرتفعة وضغوط العمل.

وقالت الصحيفة نقلا عن رئيس شؤون السكان والأسرة في لجنة الصحة الوطنية، يانغ وينتشوانغ، إنه من المتوقع أن يبدأ عدد سكان الصين في التراجع في الفترة من 2021 إلى 2025.

ولم يساعد تغيير قوانين الصين العام الماضي للسماح للنساء بإنجاب 3 أطفال مع إعلان نساء كثيرات أن هذا التغيير جاء بعد فوات الأوان وليس لديهن ما يكفي من الأمن الوظيفي والمساواة بين الجنسين.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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