توقعات بزيادة طفيفة في إنتاج النفط.. أوبك+ تدرس رفعاً محدوداً لإمدادات ديسمبر

رجّحت ثلاثة مصادر مطلعة أن يتفق تحالف أوبك+ خلال اجتماعه المقرر الأحد على زيادة طفيفة جديدة في أهداف إنتاج النفط لشهر ديسمبر، مع توجه التحالف لتخفيف وتيرة استعادة حصته في السوق وسط توقعات بتخمة معروض خلال العام المقبل.

وكان التحالف قد رفع أهداف الإنتاج بأكثر من 2.7 مليون برميل يومياً منذ أبريل، بما يعادل نحو 2.5% من الإمدادات العالمية، غير أن وتيرة الزيادة تباطأت في أكتوبر ونوفمبر إلى 137 ألف برميل يومياً فقط، بعد زيادات أكبر في الأشهر السابقة على خلفية توقعات بفائض وشيك في السوق.

وتعزّز العقوبات الغربية الجديدة على روسيا – العضو الرئيسي في التحالف – تعقيدات المشهد، إذ قد تجد موسكو صعوبة في إضافة مزيد من الإمدادات إلى السوق.

وبحسب المصادر الثلاثة، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، فإن ثماني دول في أوبك+، وهي: السعودية وروسيا والإمارات والعراق والكويت وعُمان وقازاخستان والجزائر، تتجه للموافقة على زيادة جديدة بنحو 137 ألف برميل يومياً في أهداف إنتاج ديسمبر.

ومع ذلك، نقل مصدر رابع أن خيار عدم زيادة الإنتاج يبقى مطروحاً أيضاً.

ولم تصدر بعد أي تعليقات من منظمة أوبك أو مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أو مركز التواصل الحكومي السعودي بشأن هذه التطورات.

أسعار النفط وتعليقات المحللين

وكانت أسعار النفط قد هبطت إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر مسجلة نحو 60 دولاراً للبرميل في 20 أكتوبر، تحت ضغط المخاوف من تزايد المعروض، قبل أن تتعافى إلى حدود 65 دولاراً بفضل العقوبات المفروضة على روسيا وتحسن المزاج تجاه مفاوضات التجارة العالمية.

وقالت هيليما كروفت المحللة في “آر بي سي كابيتال” في مذكرة هذا الأسبوع، إن السعودية وشركاءها في أوبك لن يتجهوا لزيادة كبيرة في الإنتاج ما لم تظهر دلائل واضحة على تعطل الإمدادات، متوقعة رفعاً جديداً بحدود 137 ألف برميل يومياً.

وتتفق توقعات ريستاد إنرجي وبنكي كوميرتس بنك وإس إي بي حول زيادة مماثلة.

ومن المقرر أن يعقد التحالف اجتماعه الأحد عند 14:00 بتوقيت غرينتش.