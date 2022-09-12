توقعات بهبوط محصول الذرة الأوكراني 24% هذا العام

قالت وحدة مراقبة المحاصيل التابعة للاتحاد الأوروبي (مارس)، الاثنين، في أحدث تقديراتها إن محصول الذرة في أوكرانيا التي تعصف بها الحرب من المتوقع أن يهبط 24 بالمئة عن العام الماضي و5 بالمئة عن المتوسط لخمسة أعوام إلى 32.0 مليون طن.

وفيما يتعلق بدوار الشمس، الذي أوكرانيا أحد أكبر مصدريه في العالم، من المتوقع أن يتراجع المحصول 15 بالمئة عن العام الماضي إلى 13.9 مليون طن، بانخفاض 2 في المئة عن المتوسط لخمس سنوات.

وقالت مارس في تقرير “حرب روسيا ضد أوكرانيا شهدت انخفاضا في المنطقة المنزرعة بالذرة ودوار الشمس. وبالتالي فإن توقعاتنا للإنتاج للمحصولين كليهما أقل من المتوسط لخمس سنوات.”

وأضافت أن حوالي أربعة بالمئة من إنتاج الذرة و10 بالمئة من دوار الشمس وسبعة بالمئة من فول الصويا هي في مناطق تشهد حاليا أعمالا عسكرية.

وبالنسبة للمحاصيل الشتوية، التي انتهي موسم حصادها، فإن الحصة تبلغ 22 بالمئة من مجمل إنتاج القمح اللين و20 بالمئة للشعير و13 بالمئة لبذور اللفت.