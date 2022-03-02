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توقف بث التلفزيون الأوكراني بسبب قصف برج الاتصالات الرئيسي

2 - مارس - 2022
آخر تحديث: 2 - مارس - 2022 1:10 مساءً
الهجمات الروسية

الهجمات الروسية

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بعد تكثيف القوات الروسية القصف الجوي والبري العنيف على أوكرانيا، بحيث أظهرت صور الأقمار الاصطناعية تقدمها تجاه العاصمة كييف، وخلال هذه التطورات بدأ الأوكرانيون تنظيم مقاومة شعبية لوقف التقدم الروسي.
ونقل مراسل الجزيرة أن القوات الروسية شنت قصفاً عنيفاً على غرب كييف في اللحظات الأولى من فجر اليوم الأربعاء.
وأشارت السلطات الأوكرانية إن القصف استهدف أبنية سكنية في منطقة زهيتومير “غرب كييف”، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، وفي وقت سابق، نقل مراسل الجزيرة أن 5 انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية، كما شهدا العاصمة اشتباكات.

وخلال القصف العنيف الذي تشهده “كييف” توقف بث التلفزيون الأوكراني يوم الثلاثاء مؤقتاً بعد قصف صاروخي روسي لبرج الاتصالات الرئيسي في كييف، في حين أقرّت وزارة الداخلية الأوكرانية بدخول القوات الروسية مدينة خيرسون “جنوبي البلاد”.
وقالت هيئة الحماية المدنية الأوكرانية إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 5 آخرون في الهجوم.

وقال كيريلو تيموشينكو نائب مدير المكتب الرئاسي إن الهجوم تسبّب في تعطل مؤقت للإرسال التلفزيوني والإذاعي إلا أن عمليات البث استؤنفت، ولا يزال البرج قائماً، وسائل إعلام أوكرانية بثت مقاطع فيديو تظهر استهداف برج التلفزيون، كما اتهمت القوات الروسية باستهداف البنية التحتية لمرافق الاتصالات في العاصمة الأوكرانية.
وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كاناشينكوف أن هذه الغارات تهدف إلى قمع الهجمات الإعلامية ضد روسيا.

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