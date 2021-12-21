توقف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا

أظهرت بيانات من شركة جاسكيد الألمانية لخدمة الإنترنت بأن تدفقات الغاز الروسية إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا توقفت صباح اليوم الثلاثاء.

وتوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب، وهو مسار رئيس للغاز الروسي إلى أوروبا، بعد تراجعه منذ يوم السبت. ولم تحجز شركة جازبروم التي تحتكر تصدير الغاز في روسيا طاقة لضخ صادرات عبر خط الأنابيب اليوم.

وذكرت بيانات جاسكيد في وقت سابق، أن كميات الغاز الطبيعي الروسي الواردة إلى ألمانيا عن طريق خط أنابيب يامال-أوروبا زادت بعد انخفاضها بشدة يوم السبت، لكنها لا تزال أقل من المتوسط الذي سجلته في الشهر الأخير.

ويوم الأحد الماضي، ازداد تدفق الغاز عند نقطة قياس مالناو على الحدود الألمانية البولندية، إلى ما يزيد قليلا عن أربعة ملايين كيلو وات/ساعة بعد انخفاض الكميات إلى ما يعادل نحو 1.2 مليون كيلو وات/ساعة يوم السبت الماضي.

وتراوح المتوسط منذ بداية كانون الأول/ ديسمبر الحالي حتى الآن بين ما يعادل تسعة ملايين و12 مليون كيلو وات/ساعة.

وكانت تقارير أشارت في وقت سابق، إلى أن تدفقات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا توقفت لتتجه نحو الشرق، بعدما تغير مسار خط أنابيب يامال-أوروبا الروسي؛ ما وصفته صحيفة نيويورك تايمز بـ“غير الطبيعي“.

وخففت التقارير الإعلامية في روسيا، من حدة الأزمة، حيث قال عملاق الطاقة الروسي (غازبروم) إنه سيلبي جميع طلبات العملاء الأوروبيين.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن تغير مسار خط الأنابيب حدث على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار الغاز في أوروبا مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا في الوقت الذي ما زالت فيه المخزونات منخفضة، بالإضافة إلى اتهامات بأن الكرملين يقيد إمدادات الغاز لأغراض سياسية.

أحد هذه الأغراض هو حث الاتحاد الأوروبي على الموافقة على خط أنابيب جديد (نوردستريم 2) الذي من شأنه ضخ الغاز من روسيا مباشرة إلى ألمانيا، متجاوزا أوروبا الشرقية.

من جهتها، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية في تصريحات سابقة، إن منح شهادة لخط الأنابيب نورد ستريم 2 لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا لن يهدد الإمدادات إلى أكبر اقتصاد في أوروبا وإلى الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن خط الأنابيب يامال-أوروبا يربط روسيا بألمانيا ويعبر بيلاروسيا وبولندا. ويمثل هذا الخط نحو 20% من قدرة الإمداد البري لروسيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب التقارير، ترسل روسيا الغاز إلى أوروبا الغربية بعدة طرق مختلفة، من بينها خط أنابيب يامال-أوروبا الذي تبلغ طاقته السنوية 33 مليار متر مكعب.