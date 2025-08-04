توقف مصفاة نفط روسية بعد هجمات بطائرات مسيرة

من هجوم سابق على مصفاة نفط في روسيا

قال مصدران في صناعة النفط إن معالجة النفط الأولية في مصفاة نوفوكويبيشيفسك الروسية التي تديرها شركة روسنفت توقفت منذ الثاني من أغسطس آب بعد هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في الأسبوع الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها مصفاة روسية كبيرة لهجوم بطائرة مسيرة منذ مارس آذار 2025.

جاء ذلك بعدما حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الماضي مهلة تتراوح بين 10 و12 يوما لموسكو للموافقة على وقف إطلاق النار مع كييف أو مواجهة العواقب، مما يؤكد إحباطه إزاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف.

ومن المتوقع أن يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا هذا الأسبوع بعد زيارته الحالية لإسرائيل.

وتبلغ القدرة التكريرية لمجمع نوفوكويبيشيفسك 8.3 مليون طن من النفط سنويا (أو نحو 160 ألف برميل يوميا).

ولم ترد روسنفت على الفور على طلب للتعليق.

وذكر المصدران أن الهجوم ألحق أضرارا بوحدة تكرير النفط الرئيسية (سي.دي.يو 11) في مصفاة نوفوكويبيشيفسك.

وتتكون المصفاة من وحدتين رئيسيتين إحداهما (سي.دي.يو 11) بطاقة 18,900 طن يوميا والأخرى بطاقة 4,700 طن يوميا.

وتخطط المصفاة لإيقاف الوحدة الثانية (سي.دي.يو 9) لإجراء صيانة كبرى من أغسطس آب إلى أوائل سبتمبر أيلول.

وأوضح المصدران أن مصفاة نوفوكويبيشيفسك النفطية كانت تقوم في الآونة الأخيرة بمعالجة نحو 18 ألف طن من النفط الخام يوميا.

وفي العام الماضي، عالجت المصفاة 5.74 مليون طن من النفط الخام، وأنتجت 1.10 مليون طن من بنزين السيارات، و1.64 مليون طن من وقود الديزل، و1.27 مليون طن من زيت الوقود، وذلك وفقا لمصادر في القطاع.