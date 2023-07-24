توقف نحو 30 سفينة حول ميناء أوكراني بعد هجمات روسية على الدانوب

أظهرت بيانات أن نحو 30 سفينة رست بالقرب من ميناء إيزمايل الأوكراني الحيوي بعد أن دمرت روسيا مستودعات حبوب على نهر الدانوب، الاثنين، ولكن لم يتضح بالضبط سبب توقفها.

وأصابت الضربات الجوية الروسية قبل فجر اليوم سبعة أشخاص بجروح وألحقت أضرارا بالبنية التحتية على نهر الدانوب، وهو طريق بديل حيوي لصادرات الحبوب الأوكرانية بعد انتهاء اتفاق استمر عاما وسمح بالتصدير الآمن عبر البحر الأسود. وقالت كييف إن الهجوم هو توسع لحملة جوية شنتها روسيا الأسبوع الماضي بعد الانسحاب من اتفاق الحبوب.

ووفقا لحسابات رويترز، بناء على بيانات تتبع السفن من شركة التحليلات البحرية مارين ترافيك، فإن نحو 29 سفينة تضمنت ناقلات كيماويات قد توقفت حول إيزمايل.

وأظهرت البيانات أن ثلاث سفن أخرى توقفت أيضا بالممر المائي المؤدي إلى ميناء ريني-أوديسا.

ولم يصدر تعليق على الفور من السلطات الأوكرانية.

وقالت مصادر في قطاع التأمين إن تغطية مخاطر الحرب على موانئ أوكرانيا التي كانت جزءا من اتفاق الحبوب السابق قد تم تعليقها.

وذكرت ثلاثة مصادر اليوم الاثنين أن بعض مقدمي خدمات التأمين يدرسون ما إذا كانوا سيستمرون في توفير الغطاء التأميني لموانئ الدانوب.

وقال أحد المصادر “أقساط الذين لا يزالون يعرضون أسعارا (للخدمة) سترتفع”.

وقال ديفيد سميث، من شركة ماكجيل لوساطة التأمين، لرويترز إنه منذ انهيار اتفاق الحبوب وزيادة استهداف روسيا للموانئ والبنية التحتية، يشكل المؤَمنون ضد مخاطر الحرب “وجهات نظرهم المستقلة ويقررون ما الذي هم على استعداد للتأمين عليه”.

وأضاف “تكمن الصعوبة هنا في أن كلفة التأمين لأوكرانيا، على عكس السلع القابلة للتقدير، لا يمكن تحديدها في الوقت الحالي وفقا لمنوال معين”.