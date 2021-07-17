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توقيع اتفاقية (أمريكية-إسرائيلية) للتعاون في مجال الدفاع الجوي

17 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 17 - يوليو - 2021 6:05 مساءً
القوات الجوية الإسرائيلية

القوات الجوية الإسرائيلية

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أعلنت مسؤولون إسرائيليون عن توقيع اتفاقية لتحديث التعاون العملياتي في مجال الدفاع الجوي، مع الجانب الأمريكي، ووفقا لموقع “I24 NEWS”.

التوقيع جاء خلال لقاء قيادات من القوات الجوية الإسرائيلية، هذا الأسبوع في إسرائيل، بنظرائهم في الجيش الأمريكي لمناقشة تحسين أنظمة الدفاع الجوي خلال حالات الطوارئ لكلا البلدين.

وذكر الموقع أنه وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، فإن “الهدف من الاجتماع هو تحسين الاستعداد التعاوني للدفاع المشترك عن دولة إسرائيل”.

وقد ترأس الاجتماعات قائد نظام الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي العميد الجنرال جلعاد بيران، والعميد الجنرال غريغ برادي قائد القيادة العاشرة للدفاع الجوي والصاروخي في الجيش الأمريكي.

يذكر أنه في الأونة الأخيرة كانت قد أثيرت عدة تساؤلات حول مدى فعالية منظومة “القبة الحديدة” الإسرائيلية، وإلى أي مدى يمكن الاعتماد عليها لحماية إسرائيل، وذلك بعدما قامت الفصائل الفلسطينية في مايو/أيار الماضي، بإطلاق آلاف الصواريخ من غزة باتجاه أراضيها.

 

    المصدر :
  • سبوتنيك

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