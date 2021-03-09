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توقيع 3 اتفاقيات مشتركة خلال لقاء ولي العهد السعودي ورئيس وزراء ماليزيا

9 - مارس - 2021
ولي العهد السعودي ورئيس وزراء ماليزيا

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء ماليزيا

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عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اجتماعاً في الرياض، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وعقب الاجتماع شهد ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الماليزي التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين وقعها من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية فيما وقع من الجانب الماليزي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين.

وتضمنت الاتفاقية الأولى محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي، فيما كانت الثانية اتفاقية في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين، وكانت الثالثة بشأن مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.

حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقيات الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.

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