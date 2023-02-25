توقيف أحد أبرز ممولي حزب الله في مطار بوخاريست.. من هو؟

أعلنت السلطات الأمريكية في وقت متأخر (الجمعة 24-2-2023) عن قيام الشرطة الرومانية باعتقال أحد أبرز ممولي حزب الله، لدى وصوله إلى مطار بوخاريست.

ووفقاً لما أعلنته واشنطن فإن المعتقل هو اللبناني محمد إبراهيم بزي ويبلغ من العمر 58 عاماً، ويحمل الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية.

وكانت واشنطن قد رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مكان تواجد بزي الذي ساهم بجمع ملايين الدولارات لصالح حزب الله على مدى سنوات.

وقال المدعي العام الأميركي في بروكلين بريون بيس: “اعتقد محمد بزي أن بإمكانه نقل مئات آلاف الدولارات سراً من الولايات المتحدة إلى لبنان دون أن تنتبه له أجهزة إنفاذ القانون”، مضيفاً أن “اعتقاله اليوم يبرهن أن بزي كان مخطئاً”.

وسيتم ترحيل بزي، بالإضافة لمواطن لبناني آخر يدعى طلال شاهين ويبلغ من العمر 78 عاماً، من رومانيا إلى الولايات المتحدة.