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توقيف خلايا متطرفة في ألمانيا تستهدف سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين

منذ 5 دقائق
عناصر من الشرطة الألمانية

عناصر من الشرطة الألمانية

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في حملة أمنية تقوم بها السلطات الألمانية على مجموعات يمينية متطرفة، أعلنت السلطات القضائية عن اعتقالها عدداً من الأشخاص، وقد قام المدعي العام الفدرالي في ألمانيا بتوجيه الاتهام إلى 12 موقوفا من اليمين المتطرف، بالتورط في مخطط لشن “هجمات إرهابية” تستهدف سياسيين ولاجئين ومسلمين.

كما جرت الاعتقالات بعد حملات دهم قامت بها وحدات خاصة وشملت 13 موقعا في 6 ولايات ألمانية، وقال مدعون فدراليون حينها، إن المشتبه بهم الأربعة الأساسيين خططوا لإثارة “وضع شبيه بالحرب الأهلية من خلال هجمات غير محددة حتى الآن على سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين”، بحسب تعبيرهم.

وأضافوا أن المشتبه بهم يُعتقد أنهم أسسوا “منظمة إرهابية ” بهدف “زعزعة استقرار وإسقاط” النظام الديموقراطي في ألمانيا، مؤكدين أن هناك 8 مشتبه بهم آخرين يُزعم أنهم توافقوا على “تقديم الدعم المالي للجماعة أو تزويدها بالأسلحة أو المشاركة في هجمات مستقبلية”.

وتواصل المشتبه بهم وجميعهم من الألمان مع بعضهم البعض عبر استخدام تطبيقات المراسلة.

يشار إلى أن السلطات الألمانية كانت عززت مراقبتها لحركة اليمين المتطرف السري في البلاد منذ مقتل السياسي المحلي المحافظ والتر لوبكي في يونيو 2019، والهجوم على كنيس يهودي في مدينة هالي شرقي البلاد في أكتوبر من العام الماضي.

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