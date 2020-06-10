توقيف سفينة شحن تركية قبالة السواحل الليبية محمّلة بالأسلحة

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اعترضت البحرية اليونانية، اليوم الأربعاء، سفينة شحن تركية قبالة السواحل الليبية محمّلة بالأسلحة والذخائر.

وقالت وكالة أنباء ”نوفا“ الإيطالية: إن السفينة اليونانية المشاركة في عملية ”إيريني“ البحرية الأوروبية، رصدت سفينة شحن تركية قبالة سواحل ليبيا وعلى متنها أسلحة وذخائر، فيما لم يعرف وجهة رسوها بأي موانئ غرب ليبيا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ وسائل إعلام قريبة من الرئاسة التركية زعمت من جانبها أنّ البحرية اليونانية اعترضت سفينة شحن تجارية تركية ترافقها بواخر تركية متجهة إلى ليبيا، مضيفة أن الباخرة التركية وجهت إنذارا للبحرية اليونانية بعد إقلاع مروحية يونانية نحوها.

ولم توضح وسائل الإعلام التركية طبيعة الشحنة التي كانت تحملها السفينة التركية والبواخر المرافقة لها.

وتأتي هذه العملية بعد يوم من توقيع وزيري خارجية اليونان وإيطاليا في أثينا اتفاقاً لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين، ما اعتبره مراقبون ضربة لتركيا وخطوة للحد من نشاطها البحري.

وأعلنت الحكومة التركية في وقت سابق اعتراضها على عملية ”إيريني“ الرامية إلى مراقبة حركة السفن في المتوسط، والحدّ من نقل السلاح والذخيرة إلى مناطق النزاع، ما يمثّل عائقا أمام أنقرة لمساندة حكومة الوفاق الليبية.

وبعد مرور شهرين على انطلاق العمل الفعلي لعملية ”إيريني“ الأوروبية، تواجه تركيا اتهامات بإرسال الأسلحة الثقيلة والطائرات بدون طيار والمرتزقة السوريين إلى حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج.