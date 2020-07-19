توقيف مشتبه به في حريق كاتدرائية نانت الفرنسية

كاتدرائية نانت الفرنسية
كاتدرائية نانت الفرنسية

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احتجزت الشرطة الفرنسية شخصاً، خلال التحقيق في حريق اندلع أمس بكاتدرائية القديسين “بطرس وبولس” في مدينة نانت.

ويدور الحديث عن رجل يبلغ من العمر 39 عاما، وهو مهاجر عمل كمتطوع في الكاتدرائية، وكان يجب أن يقوم بإغلاق الأبواب بالمفاتيح، في يوم الحريق.

وقال مصدر في النيابة العامة، لقناة تلفزيونية، إن “الأمر في هذه المرحلة يتعلق فقط بالتحقق من ملابسات الحادث. وذكر أنه تم توقيف الرجل بسبب وجود تناقض في تصرفاته”.

واندلعت صباح أمس السبت، النيران وراء أرغن الكاتدرائية، وتسببت في تدمير هذه الآلة الموسيقية بالكامل، وكذلك النوافذ الزجاجية المعشقة، لكن الأضرار كانت أقل من المخاوف، ولم يطل الحريق سقف المبنى.

من جانبه، أكد المدعي بيير سينس للصحفيين أن الحريق اندلع في ثلاثة أماكن في آن واحد، مشيرا إلى أن السلطات تشتبه في أن حادثا إجراميا وراء الحادث وتم فتح تحقيق جنائي في القضية.

وانطلقت أعمال بناء كاتدرائية القديسين بطرس وبولس في نانت في القرن الـ15 واستغرقت أكثر من 450 عاما، وارتفاع الكنيسة أقل بستة أمتار فقط من كاتدرائية نوتردام في باريس.

 

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال روسيا اليوم
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