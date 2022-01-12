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توقيف "مناهض للثورة" في إيران على خلفية إحراق تمثال سليماني

12 - يناير - 2022
قاسم سليماني

قاسم سليماني

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أوقفت السلطات الإيرانية شخصا تشتبه بضلوعه في إضرام النار بتمثال قاسم سليماني في جنوب غرب البلاد الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد مسؤول قضائي محلي.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية في السادس من كانون الثاني/يناير، أن ”مجهولين“ في مدينة شهركرد، مركز محافظة تشهارمحال وبختياري، أحرقوا التمثال بعد ساعات من رفعه تزامنا مع إحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتيال القائد العسكري بضربة جوية أمريكية.

وقال رئيس السلطة القضائية في المحافظة، أحمد رضا بهرمي: ”تم توقيف منفذ هذا العمل المشين“، وذلك وفق ما نقل عنه ليل الثلاثاء/ الأربعاء، موقع ”ميزان أونلاين“ الإلكتروني التابع للسلطة القضائية.

وأضاف المسؤول أن ”التوقيف تم بفضل جهود المدعي العام في المحافظة، ووزارة الأمن، وجهاز استخبارات الحرس الثوري، وشرطة المحافظة“.

ولم يكشف بهرمي هوية الشخص الموقوف، لكن وكالة ”فارس“ نقلت عنه أن المشتبه به هو ”عنصر مناهض للثورة الإسلامية“.

وقتل سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري، وأحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية لطهران، بضربة نفذتها طائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني/يناير 2020.

وتزامن إحراق التمثال مع أسبوع من النشاطات التي أقامتها السلطات في مختلف مناطق إيران، إحياء للذكرى الثانية للاغتيال.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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