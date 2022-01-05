توكاييف يجري تعديلات في جهاز أمن الدولة

أعلنت الخدمة الصحفية لرئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف، أنه أصدر مرسوما بتعيين ساكن إيزابيكوف رئيسا لجهاز أمن الدولة الكازاخي.

وجاء في نص المرسوم: “تعيين ساكن إيزابيكوف رئيسا لجهاز أمن الدولة في كازاخستان”.

وجاء في المرسوم: “كما قررنا تعيين الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة يرميك ساجيمباييف رئيسا للجنة الأمن القومي”.

وتابع: “تم تعيين بيريك كونانباييف مدير وحدة العمليات الخاصة بمنصب نائب جديد لرئيس مجلس إدارة الأمن القومي للبلاد بدلا من أنور صديقولوف”.

وأعلن توكاييف في وقت سابق أنه تولى اعتبارا من اليوم منصب رئيس مجلس الأمن الكازاخي، مؤكدا عزمه على “اتخاذ إجراءات حازمة لاستعادة النظام العام ولن يغادر البلاد تحت أي ظروف”.

وقال: “سأتولى مهام رئيس مجلس الأمن وهو المنصب الذي كان الرئيس السابق نور سلطان نزاربايف قد عين له مدى الحياة”.