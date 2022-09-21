توكاييف يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة في كازاخستان في 20 نوفمبر

دعا رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 20 نوفمبر تشرين الثاني، وفقا لمرسوم نشره مكتبه، ليمضي قدما في خطة أعلنها هذا الشهر.

سيُنهي التصويت، الذي من المرجح أن يفوز فيه توكاييف، فترة ولايته الحالية، لكنه سيمنحه فترة ثانية أطول بعد أن أدى الإصلاح الدستوري الأخير في الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى إلى تغيير الفترة من خمس إلى سبع سنوات.

يقول محللون إن إجراء انتخابات مبكرة يقلل من مخاطر التدهور المحتمل للاقتصاد وخسارة الدعم الشعبي وسط الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي الأوسع.

كما أن الانتخابات المبكرة ستمنح توكاييف بداية واعدة بعد أن قام بسلسلة من الإصلاحات وأعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور ومنح أخرى، وانفصل عن سلفه نور سلطان نزارباييف.

كان نزارباييف، الذي حكم كازاخستان لمدة ثلاثة عقود، سلم مقاليد الحكم رسميا إلى توكاييف في عام 2019، لكنه ظل شخصية قوية حتى يناير كانون الثاني الماضي عندما تولى توكاييف رئاسة مجلس الأمن في البلاد وسط اضطرابات عنيفة.

وفقد عدد من أقارب نزارباييف منذ ذلك الحين وظائفهم البارزة في القطاع العام واُعتقل العديد من رجال الأعمال المقربين منه وأعادوا مئات الملايين من الدولارات إلى الدولة التي تقول السلطات الآن إنهم جنوها دون سند من القانون.