تولسي غابارد تنافس ترامب في السباق نحو “البيت الأبيض”

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أعلنت النائبة الديمقراطية الأميركية تولسي غابارد في تصريحات بثتها وسائل إعلام أميركية إنها سترشح نفسها للرئاسة في 2020.

وقالت غابارد التي شاركت في حرب العراق في مقابلة مع (سي.إن.إن) سيتم بثها يوم السبت “قررت الترشح وسأصدر بيانا رسميا خلال الأسبوع المقبل”.

وكانت السناتور الديمقراطية الأميركية إليزابيث وارن قد أعلنت في 31 ديسمبر تشكيل لجنة لبحث فرص ترشحها في انتخابات الرئاسة التي تجري في نوفمبر 2020.

وقالت جابارد (37 عاما) إن التركيز الرئيسي لحملتها الانتخابية سيكون على “قضية الحرب والسلام”. ولم يرد مكتبها على طلب للتعليق.

المصدر سكاي نيوز عربية