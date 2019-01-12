تولسي غابارد تنافس ترامب في السباق نحو “البيت الأبيض”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت النائبة الديمقراطية الأميركية تولسي غابارد في تصريحات بثتها وسائل إعلام أميركية إنها سترشح نفسها للرئاسة في 2020.

وقالت غابارد التي شاركت في حرب العراق في مقابلة مع (سي.إن.إن) سيتم بثها يوم السبت “قررت الترشح وسأصدر بيانا رسميا خلال الأسبوع المقبل”.

المزيد من الأخبار

عاصفة ثلجية عاتية تجتاح نصف الولايات المتحدة

حادث مروع يودي بحياة 6 مصريين بالكويت

وكانت السناتور الديمقراطية الأميركية إليزابيث وارن قد أعلنت في 31 ديسمبر تشكيل لجنة لبحث فرص ترشحها في انتخابات الرئاسة التي تجري في نوفمبر 2020.

وقالت جابارد (37 عاما) إن التركيز الرئيسي لحملتها الانتخابية سيكون على “قضية الحرب والسلام”. ولم يرد مكتبها على طلب للتعليق.

 

المصدر سكاي نيوز عربية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

بعد البحرين.. وزير الخارجية الأميركي يصل الإمارات

أخبار العالم

ظريف يعاتب بولندا.. ويذكرها بالحرب العالمية الثانية

أخبار العالم

ابنة رفسنجاني: وفاة والدي لم تكن طبيعية

أخبار العالم

التحالف العربي يستهدف مناطق للحوثيين فى اليمن

أخبار العالم

ألغام الحوثيين قتلت المدنيين وبترت أطرافهم وحرمتهم من سبل العيش

أخبار العالم

إسرائيل بصدد مطالبة 7 دول عربية بـ 250 مليار دولار