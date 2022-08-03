توماس باركين: نحن ملتزمون بإعادة التضخم إلى مستوى 2%

قال توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند الأربعاء، إن البنك المركزي الأمريكي ملتزم بالسيطرة على تضخم وإعادته إلى مستوى 2 بالمئة الذي يستهدفه.

وأضاف باركين في تعليقات مكتوبة “نحن ملتزمون بإعادة التضخم إلى مستوى 2% الذي نستهدفه وأوضحنا أننا سنفعل كل ما يتطلبه ذلك.”

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي إن البنك المركزي قد يدرس زيادة أخرى للفائدة “كبيرة بشكل غير معتاد” خلال اجتماعه للسياسة النقدية في 20 و21 سبتمبر أيلول وإن مسؤولي مجلس الاحتياطي سيسترشدون في صنع قراراتهم بطائفة من البيانات، من بينها التضخم والتوظيف وإنفاق المستهلكين والنمو الاقتصادي، ستصدر من الآن وحتى ذلك الموعد.

ومشيرا إلى المخاوف من ركود، قال باركين إنها “غير منسجمة بعض الشيء” مع الوتيرة الحالية لنمو الوظائف التي تبلغ حوالي 400 ألف وطيفة شهريا ومعدل للبطالة عند 3.6 بالمئة، قرب أدنى مستوى في نصف قرن.