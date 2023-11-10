توماس فريدمان: لدى إسرائيل "أسوأ زعيم" في تاريخها

يقول الكاتب توماس فريدمان في مقاله بصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن “لدى إسرائيل أسوأ زعيم في تاريخها وربما في التاريخ اليهودي كله”، وهي العبارة التي استخدمها الكاتب خلال زيارته إلى تل أبيب.

ويضيف فريدمان أن من بين الخلاصات التي استنتجها هو أنه كلما أسرعت إسرائيل في الاستعاضة عن نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف بحكومة وحدة وطنية كانت الفرصة أفضل أمامها للتماسك في مواجهة ما ستكون حربا جهنمية.

بدوره، دق ديفيد روزنبرغ في مقاله بصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية ناقوس الخطر من توجه إسرائيل نحو مزيد من العسكرة وتسببها بمزيد من الانكماش الاقتصادي.

إيهود أولمرت

وفي مقابلة مع صحيفة بوليتيكو، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إن نتنياهو كان في حالة من “الانهيار العصبي”، حيث سعى إلى تجنب الإطاحة به من منصبه لفشله في حماية الأمن القومي في هجمات حماس القاتلة في 7 أكتوبر. وهذا يعني أن إسرائيل تتولى الآن توجيه الأمور.

وبعيداً عن المسار الاستراتيجي، واصل أولمرت مصراً على أن الأولوية يجب أن تكون للتفاوض على نهاية اللعبة مع المجتمع الدولي – بما في ذلك العودة إلى المحادثات حول تشكيل دولة فلسطينية، بدلاً من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء نحو الإشراف العسكري الكامل على غزة.

وأضاف: “لقد تقلص نتنياهو. لقد تحطم عاطفيا، هذا أمر مؤكد. أعني أن شيئًا فظيعًا حدث له. لقد كان يعمل طوال حياته على التظاهر الكاذب بأنه رجل الأمن… في كل دقيقة يقضيها كرئيس للوزراء فهو يشكل خطرا على إسرائيل. أنا أعني ذلك بجدية. أنا متأكد من أن الأميركيين يفهمون أنه في حالة سيئة”.

وكمثال على النهج الخاطئ لرئيس الوزراء، حذر أولمرت من أن خطة نتنياهو الإستراتيجية للحفاظ على السيطرة على قطاع غزة ما بعد الحرب – والتي تم بثها في مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية يوم الاثنين – تبدو بمثابة العودة إلى عام 2005، عندما مارست إسرائيل الحكم العسكري على الجيب الساحلي.

وقال: “ليس من مصلحة إسرائيل الإشراف على أمن غزة”. “من مصلحتنا أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا بطريقة مختلفة عما كنا نفعله قبل هجوم 7 أكتوبر. ولكن للسيطرة على غزة مرة أخرى؟ لا.”