تونس.. إحباط مخطط إرهابي كبير كان يستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية

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كشفت وزارة الداخلية التونسية ، الخميس، عن توقيف شبكة إرهابية كانت تخطط لاستهداف قطاع السياحة ومقرات سيادية .

أعلنت الداخلية التونسية، عن إحباط مخططات إرهابية تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية وتوقيف المتورطين.

وقالت الوزارة، في بيان،، إنها تمكنت من إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية وإيقاف العنصر الرئيسي في العملية بإحدى المحافظات التابعة للعاصمة تونس (لم تسمها).

وأضافت أنه “بتعميق الأبحاث مع الإرهابي أقر بتبنيه للفكر التكفيري إبان قضائه لعقوبة سالبة للحرية في إطار قضية حق عام بأحد السجون خارج تونس (لم تحدده) واحتكاكه بإرهابي خطير (لم تسمه) متورط في قضية ذات صبغة إرهابية بنفس المؤسسة السجنية”.

وأوضحت أنه “أقر بتخطيطه بعد عودته إلى تونس للقيام بعمليات نوعية بها على شاكلة الذئاب المنفردة”

وأشارت الداخلية التونسية إلى أن المتهم “تولى استقطاب عدد من العناصر الحاملين لنفس الفكر والموالين لما يسمي بتنظيم داعش الإرهابي”.

ولفتت إلى أنه “تم إيقاف المتورطين منهم قصد تنفيذ مخططاته على المدى البعيد والشروع في تحديد الأهداف والقيام بعمليات الرصد للوقوف على مدى الانتشار الأمني بالمقرات المستهدفة، إلا أن استباق المصالح الأمنية المذكورة وإيقافه حال دون ذلك”.

ووفق مراقبين، تعد الجبال الغربية لتونس (الشعانبي والسلوم وسمامة)، أبرز الأماكن التي تتحصن داخلها الجماعات المسلحة منذ سنة 2012، وتتخذها كتائب إرهابية مثل “جند الخلافة ” و”عقبة بن نافع” قواعد لتحضير هجماتها.