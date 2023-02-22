تونس.. اعتقال عصام الشابي زعيم الحزب الجمهوري

قال محامون وعائلة عصام الشابي زعيم الحزب الجمهوري والمعارض البارز للرئيس التونسي قيس سعيد، إن الشرطة اعتقلته اليوم الأربعاء.

وأضافوا أن الشرطة اعتقلته أمام مركز تجاري بينما كان مع زوجته قبل أن يتم تفتيش بيته لاحقا.

ونفذت الشرطة هذا الشهر موجة اعتقالات شملت معارضين بارزين من بينهم منتقدون للرئيس قيس سعيد الذي أصدر قرارا بحل البرلمان المنتخب في 2021 وتولى سلطات واسعة في خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.

ولكن سعيد قال إن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى. واتهم سعيد بعض المعتقلين بالوقوف وراء ارتفاع الأسعار ونقص السلع.