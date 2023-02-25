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تونس.. الحكم بسجن اثنين من السياسيين المحتجزين ورجل أعمال

منذ 6 دقائق
مشهد عام للعاصمة التونسية

مشهد عام للعاصمة التونسية

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أصدر قاض تونسي في تحقيق لمكافحة الفساد، السبت، حكما بسجن اثنين من السياسيين البارزين ورجل أعمال معروف احتجزوا خلال حملة اعتقالات أمنية في الآونة الأخيرة، حسبما ذكر فريق الدفاع الخاص بهم.

وذكر فريق الدفاع عن عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي، وكلاهما من منتقدي الرئيس قيس سعيد، ورجل الأعمال كامل اللطيف وبقية المعتقلين أنه قاطع جلسة الترافع نظرا لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة.

وفي الأسابيع القليلة الماضية ألقت الشرطة التونسية القبض على أكثر من 12 شخصا من بينهم سياسيون معارضون وناشطون ومنظمو احتجاجات ومدير راديو موزاييك، فضلا عن زعيم نقابي بارز واثنين من القضاة.

‬‬ولم تدل الشرطة ووزارة الداخلية بأي تعليق على موجة اعتقالات هذا الشهر استهدفت سياسيين بارزين وقادة احتجاجات ومدير إذاعة موزاييك إف.إم ومنتقدين آخرين للرئيس قيس سعيد.

وطالبت احتجاجات مناهضة لسعيد بتنحيه واتهمته بالانقلاب منذ حل البرلمان في 2021 والتحول للحكم بمراسيم وكتابة دستور جديد أقره العام الماضي في استفتاء شهد إقبالا ضعيفا.

ويقول سعيد إن تصرفاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى وصف منتقديه بالخونة والمجرمين وقال إن بعض المعتقلين كانوا السبب في نقص الغذاء الذي ألقى اقتصاديون باللوم فيه على ضعف مالية الدولة.

 

    المصدر :
  • رويترز

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