تونس.. الشرطة تعتقل المعارض البارز جوهر بن مبارك

قالت عائلة المعارض التونسي البارز جوهر بن مبارك إن الشرطة اعتقلته الجمعة، ليصبح بذلك معظم قادة جبهة الخلاص الوطني المعارضة رهن الاعتقال.

وكانت الشرطة قد طوقت منزل بن مبارك الأربعاء وفتشت أيضا بيت والده المعارض البارز الخميس.

‭‭ ‬‬ولم تدل الشرطة ووزارة الداخلية بأي تعليق على موجة اعتقالات هذا الشهر استهدفت سياسيين بارزين وقادة احتجاجات ومدير إذاعة موزاييك إف.إم ومنتقدين آخرين للرئيس قيس سعيد.

وطالبت احتجاجات مناهضة لسعيد بتنحيه واتهمته بالانقلاب منذ حل البرلمان في 2021 والتحول للحكم بمراسيم وكتابة دستور جديد أقره العام الماضي في استفتاء شهد إقبالا ضعيفا.

ويقول سعيد إن تصرفاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى وصف منتقديه بالخونة والمجرمين وقال إن بعض المعتقلين كانوا السبب في نقص الغذاء الذي ألقى اقتصاديون باللوم فيه على ضعف مالية الدولة.

وقالت سلسبيل شلالي مديرة تونس في هيومن رايت واتش “الرسالة في هذه الاعتقالات هي أنه إذا كنت تجرؤ على التحدث علانية فيمكن للرئيس أن يعتقلك ويندد بك علانية بينما يحاول أتباعه بناء ملف ضدك”.