تونس تحت “الحجر الصحي الكامل” لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الجمعة، فرض حجر صحي كامل على البلاد، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، المعروف أيضا بـ”كوفيد-19″.

وقال قيس سعيّد في خطاب بثه التلفزيون التونسي، إنه سيتم عزل المدن عن بعضها البعض، ووقف التنقل بين المدن إلا في الحالات القصوى جدا.

وطمأن الرئيس التونسي الشعب، موضحا أنه سيتم مد كل السكان بالمواد الغذائية، وستبقى المحال التجارية الصغرى مفتوحة، تجنبا للتجمعات الكبرى، مؤكدا أنه سيتم تزويدها بكل ما يحتاجه المواطن.

كما تقرر غلق المناطق الصناعية الكبرى في تونس، حيث يتواجد عدد مكثف من العمالة والموظفين.

وشدد سعيّد على أنه سيتم الحجر الصحي على بعض الأشخاص، على أن يتم تأمين النزل والفضاءات المخصصة لذلك.

وجاء خطاب الرئيس التونسي بعد ساعات على تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 54.

وقالت مديرة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تونس، نصاف بن علية، أن 36 إصابة مستوردة من الخارج و 18 أخرى أصيبت بالعدوى محليا.

وكانت تونس أعلنت، ليل الخميس الجمعة، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر مراسلنا أن حالة الوفاة تعود لسيدة من منطقة سوسة الساحلية.

ودخل حظر التجول الجزئي في تونس، الأربعاء، حيز التنفيذ من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا.

وجاءت هذه الخطوة بعدما انتقدت الحكومة عدم التزام كثير من المواطنين بتوصيات بتجنب التجمعات، قائلة إنها ستضطر لتطبيق القانون على المخالفين.

ومن أجل مواجهة كورونا، أغلقت تونس حدودها البرية والبحرية والجوية، ما عدا السلع والبضائع وبعض رحلات الإجلاء عبر الجو.

وشددة الإجراءات الداخلية، حيث قررت إغلاق المساجد والمقاهي والأسواق.