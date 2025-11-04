الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 4 نوفمبر 2025 |
تونس ترحل 10 آلاف مهاجر في 2025 وتتعهد بعدم التحول إلى منطقة عبور

قال وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي اليوم الثلاثاء إن تونس أعادت نحو 10 آلاف مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم منذ بداية العام معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا من الاتحاد الأوروبي لوقف عمليات العبور عبر البحر المتوسط.

وأوضح النفطي أمام المشرعين أن عمليات الترحيل تمت من خلال برنامج العودة الطوعية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة مع تنظيم رحلات أسبوعية لمساعدة المهاجرين على العودة إلى ديارهم.

وقال إن تونس أكدت لشركائها الأوروبيين أنها “لن تصبح منطقة عبور” للمهاجرين.

وأظهرت بيانات رسمية أن تونس أعادت نحو 7200 مهاجر إلى بلدانهم في عام 2024 ضمن المبادرة ذاتها، وتعتزم مواصلة ذلك مع المهاجرين المتبقين حتى “القضاء على الظاهرة”.

وتواجه تونس أزمة هجرة، إذ يعيش آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء الأفريقية في خيام داخل الغابات بمناطق جنوبية مثل العامرة وجبنيانة بعد أن منعتهم السلطات من عبور البحر المتوسط نحو أوروبا.

ومع تشديد تونس الإجراءات الأمنية على طول حدودها البحرية، تراجع عدد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا بشكل هائل هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

