السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تونس تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا في المنطقة العربية

13 - يوليو - 2021
تونس تسجل إصابات جديدة بكورونا

كورونا - تونس

A A A
طباعة المقال

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية، إيف سوتيران، إن تونس سجلت “أعلى حصيلة وفيات” بفيروس كورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

وقال سوتيران لوكالة فرانس 24: “تونس لديها واحد من أعلى معدلات الوفيات في القارة الإفريقية والعالم العربي، حيث يتم تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة في اليوم، في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 12 مليون نسمة”.

وقال الدكتور سوتيران من منظمة الصحة العالمية إن 11% فقط من سكان تونس تلقوا جرعة واحدة من اللقاح، و5% حصلوا على جرعتين، وهذا “بعيد عما يتطلبه الأمر ليكون تأثير المناعة الجماعي”.

وتظهر أحدث أرقام وزارة الصحة التونسية حول Covid-19 تسجيل أكثر من 500000 حالة إصابة مؤكدة و 16388 حالة وفاة، مع تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة كل يوم، بحسب “فرانس 24”.

    المزيد من أخبار العالم

    كورونا في الصين
    كورونا
    الصين تسجل 704 إصابات جديدة بكورونا
    وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
    واشنطن تكثف محاولاتها للتهدئة بين أرمينيا وأذربيجان
    كورونا في الصين- أرشيفية
    كورونا
    منتجع سياحي صيني يفرض إغلاقا لمواجهة تفشي فيروس كورونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    ليليان شعيتو
    بيان موحد عن عائلتي ليليان شعيتو وزوجها.. برعاية المفتي قبلان
    اللواء حسين سلامي
    قائد الحرس الثوري يكشف مفاجأة "صاروخية" يحضرها حزب الله!!