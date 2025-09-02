الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
تونس تسعى لاستيراد قمح عبر مناقصة دولية تنتهي غداً

منذ 7 دقائق
قال متعاملون أوروبيون اليوم الثلاثاء إن ديوان الحبوب التونسي، وهو مشتري الحبوب الحكومي، طرح مناقصة دولية لشراء ما يقدر بنحو 125 ألف طن من قمح الطحين اللين.

ويمكن توريد القمح من مناشئ اختيارية.

وذكر المتعاملون أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو غدا الأربعاء.

ومطلوب توريد القمح على خمس شحنات، وزن كل منها 25 ألف طن، في الفترة بين أول أكتوبر تشرين الأول و20 نوفمبر تشرين الثاني على حسب منشأ التوريد.

واشترى ديوان الحبوب حوالي 75 ألف طن من القمح في آخر مناقصة معلنة والتي جرت في السابع من أغسطس آب.

    المصدر :
  • رويترز

