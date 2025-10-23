الخميس 1 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
تونس على أعتاب موسم تاريخي لإنتاج زيت الزيتون بزيادة تقارب 50%

منذ 11 دقيقة
عمال يحصدون الزيتون بأحد الحقول في تونس-رويترز

توقعت رئيسة غرفة منتجي الزياتين، نجاح سعيدي حامد، أن يشهد موسم الزيتون الحالي في تونس إنتاجاً غير مسبوق من زيت الزيتون، ليصل إلى نحو 500 ألف طن، بزيادة تقارب 50% عن الموسم الماضي.

وأرجعت سعيدي حامد هذا الارتفاع الكبير إلى تحسن الظروف المناخية وهطول الأمطار بغزارة في عدة مناطق من البلاد، ما ساعد على نمو أشجار الزيتون وزيادة المحصول.

وأكدت أن هذا الإنتاج القياسي سيشكل دفعة قوية للاقتصاد التونسي، وسيساهم في تعزيز مكانة البلاد ضمن أكبر مصدّري زيت الزيتون عالمياً، في وقت تتزايد فيه أهمية هذا القطاع كمصدر رئيسي للعملات الأجنبية.

